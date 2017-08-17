В Татарстане на дне отрытия охоты мужчина случайно убил человека

В Татарстане 28 апреля в день открытия охоты мужчина случайно убил человека.

Это случилось из-за того, что 34-летний мужчина неправильно обращался с оружием. Он случайно выстрелил из ружья ИЖ-27М 12 калибра в человека. Жертва, мужчина 37 лет, умер на месте происшествия. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, недавно что в Украине в Ровенской области неизвестный выстрелил в шестилетнего мальчика. Это произошло, когда ребенок гулял на улице, где он почувствовал резкую боль в области лопатки. После того, как мальчика госпитализировали и изъяли из него пулю, определили тип оружия. Выяснилось, что стреляли из автомата Калашникова. Сейчас сотрудники полиции открыли уголовное дело и разыскивают виновного в преступлении. Здоровью ребенка больше ничего не угрожает.