В Саратовской области иномарка сбила двадцатилетнюю девушку

В Саратовской области двадцатилетняя девушка попала под колеса иномарки.

Это случилось в Саратовской области 3 мая. Жертва происшествия получила серьезные травмы. Произошло ДТП возле дома № 237 на улице Маяковской. Автомобиль Hyundai сбил ночью двадцатилетнюю девушку. Она пострадала, ее тут же увезли на машине скорой помощи в больницу. Так же девушке назначили дальнейшее лечение. Выяснилось, что за рулем находился тридцатичетырехлетний мужчина. Полиция разбирается в деталях и причинах ДТП.

Напомним, недавно в Кемерово насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда на улице еще не было светло. Водитель ВАЗа не заметил его, хотя тот был в его поле зрения, и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции открыли уголовное дело по факту этого ДТП.