В Кировской области в аварии погибли три человека

В Кировской области в результате страшной аварии погибли три человека.

Сообщается, что происшествие случилось на автодороге из Кирова в Яранск. Ниссан выехал на встречную полосу, где въехал в ВАЗ. Вследствие столкновения погибли два пассажира ВАЗа и женщина, сидевшая в машине Ниссан. Водители Ниссан и ВАЗ, девочки 15 и 9 лет были отвезены в больницу с полученными травмами. Правоохранительные органы ведут расследование по делу аварии.

Напомним, накануне в Кемерове случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Он переходил дорогу в неположенном месте, но в поле зрения водителя. Однако мужчина, сидевший за рулем грузового автомобиля, наехал на человека. От полученных травм пешеход скончался на месте. К слову, у водителя при себе не оказалось удостоверения и документов на автомобиль. Полиция разбирается в деталях и причинах происшествия. Также правоохранительные органы призывают граждан переходить дорогу только в положенном месте.