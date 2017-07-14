В Краснодаре мотоциклист врезался в машину, когда уворачивался от пешеходов

В Краснодаре мотоциклись, уворачиваясь от пешеходов, врезался в автомобиль.

Это случилось 30 апреля. Свидетели происшествия заявляют, что мотоциклист хотел обогнать фуру, которая ехала впереди него. Однако на его пути показались несколько пешеходов. К слову, дорогу они переходили в неположенном месте. В итоге мотоцикл выехал на встречную полосу, где и столкнулся с машиной Toyota. От сильного удара мотоциклист слетел со своего транспортного средства и облетел автомобиль. К счастью, он отделался легкими травмами.

Напомним, недавно в Кемерове насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, однако его видел водитель. Тем не менее, ВАЗ сбил человека. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по этому делу. Также полицейские призывают горожан переходить дорогу только на специальных переходах.