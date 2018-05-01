В Новосибирске в ДТП пострадала беременная девушка

В Новосибирске случилось ДТП, в котором пострадала беременная девушка.

Это произошло 4 мая на площади Труда. Как известно, маршрутное такси №54 и трамвай №15 столкнулись вместе. Согласно словам свидетелей, в аварии пострадала беременная девушка. Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавшая отправилась в больницу в машине скорой помощи. Сотрудники полиции начали расследование по поводу этого ДТП.

Напомним, недавно в Кемерово водитель ВАЗа сбил человека насмерть. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, однако водитель его видел. В связи с тем, что было ранее утро и на улице еще не стало светло, сидевший за рулем мужчина все же не обратил внимания на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте. Правоохранительные органы открыли уголовное дело и разбираются в причинах и обстоятельствах этой трагедии.