На автодороге Челябинск-Троицк мужчину сбили насмерть

На автодороге Челябинск-Троицк 39-летнего мужчину сбили насмерть.

Это произошло 29 апреля примерно в 4 часа утра. Из-за того, что было достаточно темно, водитель ВАЗа не заметил перед автомобилем пешехода и сбил его. Мужчина, на которого наехала машина, не выжил. Правоохранительные органы выясняют все причины и детали трагедии.

Напомним, что на этой же автодороге (Челябинск-Троицк) недавно так же случилось ДТП. 27 апреля водитель КамАЗа не справился с управлением, после чего выехал за пределы дороги, а после машина вылетела в кювет, где и перевернулась. Спасателям пришлось отключать подачу питания в машине, чтобы достать из КамАЗа мужчину, который получил травмы вследствие аварии. Им это удалось и жертву происшествия отправили в больницу на машине скорой помощи. Сотрудники полиции разбираются в причинах этого ДТП.