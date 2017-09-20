В Свердловской области в ДТП погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла в результате ДТП в Свердловской области.

Это случилось 29 апреля примерно в 12:10. Мужчина, сидевший за рулем "Лансера" ехал по трассе в сторону Сарапулки. Приобгоне водитель потерял возможность управления и вследствие въехал в ВАЗ. После столкновения "Лансер" вылетел в кювет. В ДТП пострадал ребенок, находившийся в иномарке, а так же водитель ВАЗ. Пожилые родители мужчины умерли позже, уже находясь в больнице. Правоохранительные органы выясняют причины и детали происшествия.

Напомним, в этот же день в Челябинской области сбили пешехода. По автодороге Челябинск-Троицк ехал ВАЗ. И-за того, что утром было еще темно, водитель не заметил 39-летнего мужчину, переходящего дорогу, и сбил его. После наезда автомобиля пешеход умер на месте аварии. До этого на этой же автодороге водитель грузового автомобиля потерял управление и вылетел в кювет. Спасатели достали пострадавшего из машины, а после отправили в больницу.