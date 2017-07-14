В Кемерове насмерть сбили человека

Ночью 1 мая в Кемерове на улице Ракитянского случилось ДТП. Грузовой автомобиль сбил человека насмерть.

Известно, что пешеход переходил дорогу не в положенном месте, однако в поле зрения водителя ВАЗа. Жертве происшествия достались травмы, из-за которых пешеход умер на месте аварии. Выяснилось, что у водителя автомобиля не было при себе соответствующих документов, подтверждающих, что он может водить и машина принадлежит ему.

Правоохранительные органы начали проверку по этому делу и призвали жителей переходить дорогу только в положенном месте.

Напомним, недавно на дороге Челябинск-Троицк случилась похожая трагедия. Мужчина переходил дорогу рано утром. Из-за темноты водитель грузового автомобиля не заметил пешехода. Вследствие 39-летнего мужчину сбили. От тяжелых травм он скончался на месте происшествия.