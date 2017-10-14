В Петрозаводске Mazda въехала в столб. Водителя госпитализировали. Это случилось 1 мая примерно в 4:00 утра на Пряжинском шоссе.

Водитель автомобиля Mazda потерял управление и въехал в столб, освезающий всю улицу. 33-летний водитель госпитализирован с травмами, полученными вследствие ДТП. У него взяли кровь на анализ для того, чтобы определить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Сотрудники полиции проводят все проверки для выяснения обстоятельств и причин аварии.

Напомним, 1 мая ночью в Кемерове в ДТП пострадал пешеход. Это случилось на улице Ракитянского. Известно, что пешеход переходил дорогу не в положенном месте, однако водитель его видель. В результате грузовой автомобиль сбил человека. Пешеход от сильных травм умер на месте происшествия. Интересно, что у водителя при себе не оказалось удостоверения.