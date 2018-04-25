В Челнах водитель сбил мужчину

В Челнах 29 апреля примерно в 10 часов утра на проспекте Мира водитель наехал на 30-летнего мужчину.

Жертву наезда отвезли в больницу. Он получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранительные органы. Сейчас выясняют причины этого ДТП.

В этот же день, 29 апреля, и примерно в то же время, около 10 часов утра, в Челнах произошла еще одна неприятная ситуация. В одном из жилых домов в новом городе с пятого этажа вниз упал мужчина. Жертва падения чудом выжил. Как известно, свидетель происшествия, который видел, как все происходило, вызвал скорую. Упавшего с пятого этажа мужчину отвезли в больницу с серьезными травмами. Так же есть информация, что жертве происшествия полных 45 лет. Правоохранительные органы выясняют причины этой ситуации и выясняют, что стало причиной произошедшего.