В Ставрополье водитель сбил подростка

В Ставрополье водитель ехал на большой скорости и сбил подростка.

В интернете появились кадры происшествия, на который видно, что 17-летний парень медленно шел по пешеходному переходу. Неожиданно появился автомобиль, который ехал на большой скорости, и сбил его. Подросток от сильного удара об машину отлетел на расстояние около 10 метров. Он получил серьезные травмы и его увезли в больницу. Водитель машины скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП и разыскивают виновного.

Накануне в Ставрополье на пересечении улиц Дзержинского и Розы Люксембург произошло еще одно ДТП. Сообщается, что водитель машины "Нива" хотел проехать на красный сигнал светофора. Вследствие этого он столкнулся с еще двумя автомобилями, "Приорой" и "Ларгус". Водитель "Нивы" и водитель "Приоры" с пассажирами были госпитализированы с травмами. Сотрудники полиции проводят проверку.