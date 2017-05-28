В Новосибирске водитель иномарки въехал в фуру и скрылся с места аварии

В Новосибирске водитель иномарки въехал в фуру, после чего скрылся с места аварии.

Это произошло в ночь на 30 апреля, примерно в 1:00. Автомобиль Nissan Cefiro врезался в фуру на улице Иподромской. Водитель фуры остановил свою машину на красный сигнал светофора. В это время водитель иномарки отвлекся на что-то постороннее и случилось ДТП. По мнению свидетелей, мужчина за рулем иномарки был точно в нетрезвом состоянии.

Приехавшие на место аварии инспекторы увидели только поврежденные автомобили. Известно, что водителю иномарки досталась травма в области лица, а так же то, что он и его пассажиры оставили свою машину и скрылись с места аварии.

Этой же ночью в Вольском районе произошло еще одно ДТП. Водитель ВАЗ не справился с управлением и он выехал на встречную полосу. Вследствие он врезался в грузовик в составе автопоезда. В этой аварии погиб 44-летний водитель, 42-летняя женщина, а так же пострадал ребенок.