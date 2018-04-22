В Ленинградской области за несколько часов случилось три аварии

В Ленинградской области на одной встречной полосе случилось три аварии за несколько часов.

Первый случай произошел 28 апреля около 19:45 во время час-пика. Водитель Ford Focus по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель и пассажир Хендэ получили небольшие травмы и их увезли в больницу. Мужчина, сидевший за рулем Ford Focus, погиб на месте аварии.

После этого следовало еще одно ДТП. Около 20:45-21-45 на той же полосе водитель Mersedes совершил маневр, из-за чего произошло столкновение с Mitsubishi. В аварии стали жертвами пять человек: водитель и пассажиры Mitsubishi, а так же водитель Mersedes. Все получили травмы, после чего их отвезли в местную больницу.

29 апреля около 00:50 водитель Hyundai Solaris появился на встречной полосе, где произошло столкновение с машиной KIA Ceed. Мужчина за рулем Hyundai Solaris погиб тут же после ДТП, его пассажирам достались серьезные травмы. Так же пострадали водитель KIA Ceed и его пассажиры.