В Ленинградской области произошло смертельное ДТП: случилось столкновение двух грузовых автомобилей.

Это произошло 4 мая примерно в 15:00 на трассе «Нарва». Как известно, водитель грузового автомобиля свернул на встречную полосу. После этого он столкнулся с другой фурой. В аварии погиб водитель и двое пассажиров. Так же пострадал еще один человек и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали выяснять причины и обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Краснодаре мотоциклист врезался в машину, когда «уворачивался» от пешеходов. Сообщают, что парень за рулем мотоцикла хотел обогнать машину впереди себя, однако когда он это сделал, то на его дороге появились пешеходы. Они переходили дорогу в неположенном месте. В итоге мотоциклист увернулся от них и врезался в машину. От сильного удара молодой человек пролетел над машиной расстояние около 10 метров. К счастью, он отделался легкими ушибами.