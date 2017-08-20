В Псковской области мужчина погиб из-за наезда автомобиля

В Псковской области на трассе Великие Луки 21 апреля, примерно в 3:00 случилось ДТП. Водитель автмобиля не заметил, что на дороге лежит мужчина и наехал на него. Вследствие пострадавший скончался.

Сообщается, что 51-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля Lada Granta, наехал на человека, лежащего на полосе движения практически в центре дороги. Известно, что жертва ДТП ушел из жизни на месте, получив тяжелые травмы.

Стоит отметить что водитель был в трезвом состоянии.