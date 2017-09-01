В Москве трамвай столкнулся с грузовиком

В центре Москвы трамвай столкнулся с грузовиком. Есть пострадавший пассажир.

Происшествие случилось по улице Сергия Радонежского 28 апреля, примерно в 20:30 вечера. Водитель грузового автомобиля проехал на красный свет светофора, после чего столкнулся с трамваем. Известно, что водитель грузовика получил травмы и отправился в больницу. Среди пассажиров трамвая пострадавших не оказалось. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и врачи.

Напомним, что в Москве в тот же день, 28 апреля, умер мужчина. Это был рабочий одной из строек столицы. Случилась трагедия в проезде Серебрякова. Мужчина упал вниз с высоты 14 этажа. От полученных травм он скончался на месте. Детали и причины трагедии сейчас выясняют сотрудники полиции. К слову, официальных заявлений по поводу случившегося еще никто не давал.