В Подмосковье супружескую пару убил электронасос

В Подмосковье супружескую пару убил их электронасос.

В Подмосковье двух жителей нашли в погребе мертвыми. Это была немолодая супружеская пара. Как известно, муж и жена спустились в свой погреб, чтобы откачать из него воду с помощью электронасоса. Позже их нашли мертвыми. В полиции вынесли вердикт, что жертв этого происшествия убило током. Известно, что женщине было 52 года, ее мужу полных 57 лет.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают местных жителей, живших по соседству с умершими, и выясняют все детали и причины произошедшего.

Напомним, недавно в Тульской области ребенок умер под завалами заброшенного здания. Сообщается, что два мальчика разбирали кирпичи в старом доме, а после этого одного из них завалила обрушившаяся стена. 12-летний мальчик умер в машине скорой помощи. Сотрудники полиции ведут расследование после случившегося.