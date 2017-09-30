На Ставрополье судят мужчину, который зарезал человека за оскорбления матери

На Ставрополье окончили расследование и судят мужчину, зарезавшего человека за оскорбления в адрес его матери.

Это произошло еще зимой в Нефтекумском районе. Все началось с обычного разговора, однако позже она переросла в спор, после чего один из них оскорбил мать собеседника. Мужчина не смог совладать с собой и напал на обидчика с ножом.

От пяти ударов ножом в шею жертва (34-летний мужчина) умер сразу на месте происшествия.

Сейчас правоохранительные органы объявили о завершении расследования по этому делу. В результате долгой работы полиции обвиняемым назвали 49-летнего мужчину, напавшего на товарища с ножом.

Обвиняемому в убийстве грозит около 15 лет лишения свободы.