На Ставрополье судят мужчину, который зарезал человека за оскорбления матери

На Ставрополье окончили расследование и судят мужчину, зарезавшего человека за оскорбления в адрес его матери.
Это произошло еще зимой в Нефтекумском районе. Все началось с обычного разговора, однако позже она переросла в спор, после чего один из них оскорбил мать собеседника. Мужчина не смог совладать с собой и напал на обидчика с ножом.
От пяти ударов ножом в шею жертва (34-летний мужчина) умер сразу на месте происшествия.
Сейчас правоохранительные органы объявили о завершении расследования по этому делу. В результате долгой работы полиции обвиняемым назвали 49-летнего мужчину, напавшего на товарища с ножом.
Обвиняемому в убийстве грозит около 15 лет лишения свободы.
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