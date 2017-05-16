Ляйсан Утяшева показала свою дочь. Совместное фото из отпуска спортсменка опубликовала в своем Инстаграм.

Детей на фотоснимках Утяшевой можно увидеть редко. Их она предпочитает не показывать в социальных сетях. Однако недавно она сделала исключение. Ляйсан добавила в своем аккаунте фото с подросшей дочкой. Софии уже два года.

Как всегда поклонники отметили безупречный вид звездной мамочки. Но не упустили из виду и малышку. Подписчики заметили, что дочь не отстает от своей мамы. Она тоже одета со вкусом, а наряд дополняют аксессуары: бусы и шляпа.

Утяшева говорит, что дочь сама проявляет интерес ко всевозможным украшениям. А недавно София попросила проколоть уши, что поставило Ляйсан в тупик. Сама спортсменка проколола уши только в 12 лет и вспоминает, что это было больно.