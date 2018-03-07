Уникальная возможность: Впервые за 20 лет на аукционе появится картина Ван Гога

Картина Ван Гога, которая пряталась в стенах музея, спустя 20 лет будет выставлена на аукцион и предполагает срыв рекордных цен.

Вскоре на одном из аукционов появится уникальное произведение «Женщины в дюнах за починкой сетей» известного во всем мире художника Винсента ван Гога. Аукцион Artcurial пройдет в Париже, во Франции. Стартовая стоимость – 5 млн евро.

Творец написал ее в 1882 году и со слов Бруно Юбера: «Этот пейзаж относится к раннему периоду творчества Ван Гога. Картина более чем исключительная; она являет собой важную веху в художественном становлении мастера». Начав обучение живописи лишь в 27 лет, гений создал около 2100 произведений в течение 10 лет.

До сих пор творение хранилось в музее Ван Гога, в столице Норвегии – Амстердаме и целых 20 лет не выставлялось на аукционы. Предвещается ценовой рекорд, исходя из того, что картина «Портрет доктора Гаше» того же художника и картина «Вспаханное поле и пахарь», писанная художником в 1889 году, ушли с молотка за 82,5 и 81,3 миллиона долларов соответственно. Кроме этой картины, будут предложены пять полотен Поля Гогена.

А жителей Тобольска может обрадовать известие, что 30 марта в их городе отметят 165-летие знаменитого художника Винсента ван Гога.