Юрий Лоза раскритиковал нашумевшую новую серию «Простоквашино»

На просторах интернета появилась первая серия знаменитого мультфильма «Простоквашино». Юрий Лоза раскритиковал новое детище «Союзмультфильма».

Ремейк советского мультфильма всего лишь за день набрал больше 8 млн просмотров. Но, музыкант и композитор Юрий Лоза не восхищен тем, что представила киностудия. Первую серию Юрий не смотрел, да и другим не советует. Более того, он сказал, что ремейки никогда не станут лучше оригинала:

«Оригинал — трогательный и классный. Я примерно представляю, что они там сделали. Смотреть не буду!»

И правда, зрители негативно отреагировали на ремейк от «Союзмультфильма». Одним не понравилась анимация, другим — посыл мультфильма. Многие заметили в музыке мультфильма отсылку к знаменитой игре про психопата «Hotline Miami».

Писатель Эдуард Успенский и вовсе заявил, что подаст в суд на киностудию, так как права на создание ремейка им не принадлежат.

Но, несмотря на критику, «Союзмультфильм» пообещал, что все ошибки будут учтены.