Лера Фрост начинает музыкальную карьеру

Многих беспокоит слава Ольги Бузовой. Многие девушки, покинувшие проект «Дом-2» уходят в мир музыки. Недавно первую песню выпустила Александра Гозиас, за ней петь решила Екатерина Король, ну, а следом Лера Фрост захотела продемонстрировать всем свои вокальные данные.

Бывшая участница всемирно популярного реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост решила последовать примеру Ольги Бузовой и спать певицей.

После ухода с проекта Лера решила остаться жить в Москве. Начала работать в клинике пластической хирургии, затем перешла работать на телевиденье, а после с головой окунулась в мир музыки. И сейчас готовиться к выпуску первой музыкальной композиции.

Какой именно стиль выбрала Лера Фрост, не раскрывает. Но девушка своим поклонникам дала три варианта на выбор: рок, поп или рэп.

Большинство пользователей сети уверены, что музой экс-участницы стала исполнительница и бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова.