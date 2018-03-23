"Вылизанный колхоз": Лена Миро обсудила столичных модников

Блогер Лена Миро решила обсудить любителей моды Москвы и других городов. Она сравнила их с модниками Нью-Йорка и назвала «вылизанным колхозом».

Лена рассмотрела не только внешний вид модных людей, но и их менталитет. Она отметила, что большинство из них выросло в малогабаритных квартирах, в которых они привыкли всё «полировать». По мнению Миро, это они и переносят на свой образ, стараясь прикрыть свои комплексы и недостатки. Многие из них не могут посетить модные столицы мира, а поэтому не могут следить за новинками и правильно их носить.

Миро отмечает, что стиль одежды напрямую связан с жизнью модника. Поэтому многие действия при стремлении выглядеть стильно, она называет признаками колхозника. Лена полагает, что попытки спрятать комплексы за модными аксессуарами и вещами выставляют их более наглядно. И не только для блогера, а для всех тех, кто встречает модников на улицах. Она считает, что одеваться надо относительно своего стиля жизни, ведь первичное в моде – самовыражение.