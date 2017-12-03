Алексей Панин считает, что его жизнь также неудачна, как и у Микки Рурка

На своей странице в Instagram Панин выложил пессимистическое интервью Микки Рурка и заметил, что придерживается таких же взглядов. Актер сделал и более громкое заявление, сказав, что он и Рурк проживают одну и ту же жизнь.

Микки Рурк рассказал о том, как ему трудно жить на 200 долларов в неделю и неудобно ходить в супермаркет. Также американец поведал о своей трудной карьере и тех периодах, когда ему приходилось долгие годы сидеть без работы. Актер рассказал о несправедливости, когда талантливым не достаётся даже второстепенная роли, а звезды неспособны сыграть в детском утреннике. Все эти размышления натолкнули российского актера Алексея Панина на мысль, что его жизнь проходит по одному и тому же сценарию, что и у американца.

Трудно сказать, что Панин имел в виду. Возможно, свои многочисленные аресты, а может быть – отсутствие стоящих ролей в последнее время. Однако такой пессимизм заставил подписчиков заподозрить у Панина депрессию.

Несмотря на это, многие согласились, что часто видят подобные несправедливости: высокие титулы достаются ни за что, а настоящие таланты сидят «на скамейке запасных».