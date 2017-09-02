Warner Bros. попросила Рейнольдса отдать кольцо Зеленого фонаря

Американский актер Райан Рейнольдс рискует окончательно поссориться со студией Warner Bros. из-за неприязни двух своих персонажей – Дэдпула и Зеленого фонаря.

Известно, что Дэдпул несколько раз едко прошелся по комиксам DC вообще и «Зеленому фонарю» в частности. И останавливаться на этом, похоже, не собирался. Однако Warner Bros. надоела эта ситуация. В своем официальном Twitter кинокомпания обратилась к Рейнольдсу и попросила его вернуть зеленое кольцо Фонаря.

Актер тут же прокомментировал это обращение, заявив, что супергеройский фильм, возможно, и не оказался бы «в болоте», если бы его создатели использовали вместо зеленого кольца кольцо NuvaRing (средство женской контрацепции).

Напомним, «Зеленый фонарь» был снят в 2011 году, главную мужскую роль в картине сыграл Райан Рейнольдс, женскую – его будущая жена Блейк Лайвли. Фильм практически не получил позитивных откликов от критиков и провалился в прокате: собрал чуть более 230 миллионов долларов при затратах на производство в 200 миллионов. Компания Warner Bros. заявляла, что в 2020 году выйдет сиквел «Зеленого фонаря», который перезапустит вселенную DC.

При этом первая часть «Дэдпула», снятая по комиксам Marvel, собрала в прокате более 783 миллионов долларов в противовес бюджету в 58 миллионов. Что касается сиквела, то он уже поставил рекорд в своей категории, собрав в первый же день в США почти 19 миллионов долларов. Заметим, что Райан Рейнольдс не только играет в «Дэдпуле» заглавную роль, но и продюсирует обе части.