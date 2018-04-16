Виктор Балдрожиев: «Сельское хозяйство может приносить больше доходов, чем продажа сырьевых ресурсов»

«Человек, не имеющий связи с землёй, не имеет связи и с Родиной: продавать сырьё может кто угодно и кому угодно. Кто, кроме нас, сможет остановить этот грабёж?», - таким вопросом задался известный забайкальский писатель Виктор Балдоржиев. Как пишет ИА «Национальные Интересы», член Союза писателей России Виктор Балдоржиев опубликовал статью, в которой подчеркнул, что лучшая идея – это идея благополучия человека.

Тот, кто лишает человека возможности бороться за свое благополучие – преступник. Тот, кто соглашается с таким положением вещей и перестает бороться за возможность быть благополучным – не меньший преступник.Входя в Госсовет «Партии Дела», Виктор Балдоржиев уверен, что без политической конкуренции нельзя добиться изменений в стране. «Мне нравятся люди, меняющие жизнь. Но не нравится то, что о них не знают в Сибири», - сокрушается публицист. Он отмечает, что идеи Ассоциации «Росспецмаш» и Московского экономического форума объединены в главную мысль – развитие несырьевых отраслей России, сельское хозяйство может приносить намного больше доходов и пользы, чем все сырьевые ресурсы, продажей которых занимаются олигархи, считает Балдоржиев.