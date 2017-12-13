Минкульт: прокатные удостоверения на новогодние праздники еще не выдавались

Минкульт не собирается уступать «киношное» пространство западным блокбастерам и сдвигать премьеры новых российских лент для выпуска иностранных. Такую позицию ведомства озвучивают СМИ, ссылаясь на осведомленные источники. Между тем, в самом министерстве говорят, что глобальных разногласий с прокатчиками у них нет.

По словам Ольги Любимовой, которая возглавляет Департамент кинематографии, документы для выдачи прокатных удостоверений на первую половину зимы еще не подавались. С конкретными датами российских премьер западных блокбастеров дистрибьюторы еще не определились. Поэтому говорить, что у ведомства есть системные разногласия с прокатчиками, нет оснований.

Ранее стало известно о письме, которое направили в Минкульт представители нескольких крупных сетей кинотеатров – суммарно они владеют четвертью всех кинотеатров в России. В письме прокатчики заявили, что для сохранения бизнеса им нужно показывать минимум два блокбастера в месяц и перечислили больше двух десятков «системообразующих» картин, премьеры которых просят не переносить.

В то же время, Антон Малышев, возглавляющий Фонд кино, рассказал, что в период новогодних праздников должны состояться сразу шесть российских кинопремьер, в том числе двух мультфильмов. Так что конкуренция за лучшие дни зимы будет не только между отечественными и импортными картинами. Как заметил Малышев, всем продюсерам «придется потолкаться».