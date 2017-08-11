Минкульт хочет провести аудит кинофестивалей

Минкульт намерен организовать аудит кинофестивалей, на которые выделяют средства из бюджета, сообщил замглавы ведомства Павел Степанов.

По его словам, «возможно, некоторые из них не выполняют свои функции».

«Ждем предложений от компаний-лидеров по фестивалям, которые проводятся в России. У нас их очень много, мы поддерживаем десятки. Здесь нужен определенный аудит, нужно понять, какие из этих фестивалей достигают своих целей»,— пояснил замминистра журналистам.

По мнению господина Степанова, цель любого кинофестиваля привлечь дополнительное внимание зрителей, «а не создавать, если хотите, междусобойчик из года в год». «Важно, чтобы каждый фестиваль имел свой акцент, нашел свою аудиторию, и чтобы эта аудитория расширялась. Поэтому будет проводиться аудит фестивалей»,— добавил замглавы Минкульта.