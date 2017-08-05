Кустурица едет в Крым с новой программой

The No Smoking Orchestra Кустурицы снова едет в Крым – музыканты везут в Ялту свою новую программу «По млечному пути».

Выступление сербских музыкантов организует компания Inconcert. Как рассказал ее глава Игорь Нескубин, в первый свой приезд в Крым The No Smoking Orchestra покорила зрителей такой бешеной энергетикой, виртуозностью и музыкальным разнообразием, что компания получила множество откликов с просьбой еще раз привезти музыкантов на полуостров.

В этот раз Эмир Кутурица и его музыканты привезут программу, в которой обещают показать органичное смешение джаза и фолка, цыганских и еврейских песен, турецких маршей и других образчиков национальных музыкальных мотивов. Название программы повторяет название фильма, снятого Кустурицей с Моникой Белуччи в главной роли.

Услышать The No Smoking Orchestra можно будет в ялтинском зале «Юбилейный» 22 августа. Также Игорь Нескубин рассказал, что накануне крымского концерта группа и ее бессменный лидер выступят в Сочи.

Напомним, музыкант и режиссера, двукратный обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» и «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля Эмир Кустурица приезжал в Крым летом 2017 года. Из-за этого, а также за нелицеприятные высказывания о событиях на Майдане в Киеве Кустурицу лишили возможности выступать в Украине.