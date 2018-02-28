Ким Кардашьян снова пожаловалась на проблемы с псориазом

Звезда семейного реалити шоу Ким Кардашьян Уэст давно борется с псориазом. В прошлом году знаменитость сообщила, что победила болезнь, однако теперь кожная инфекция проблема снова дала о себе знать.

Ким Кардашьян продолжает свою борьбу с хроническим неинфекционным заболеванием псориаз. Недавно в интервью Кардашьян заявила: «Болезнь - это то, с чем я научилась жить, но еще есть моменты, когда я могу чувствовать себя неуверенной. Особенно это отражается на красных дорожках или на фотосессиях. Нет никакого лечения псориаза, но есть методы лечения, которые могут помочь облегчить симптомы».

Напомним, что в прошлом году Кардашьян поделилась косметическими средствами на основе морских водорослей, которые помогли ей успокоить ее шелушащуюся и раздраженную кожу. Но поиск, по-видимому, продолжается и Ким ищет лечение, которое действительно ей поможет.