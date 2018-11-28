Ким Кардашьян прокомментировала слухи о свадьбе Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впервые прокомментировала отношения своей младешей сестры с рэпером Трэвисом Скоттом.

В новом интервью у Ким Кардашьян журналисты спросили, действительно ли Кайли Дженнер тайно вышла замуж за своего возлюбленного Трэвиса Скотта или просто продолжает жить с ним в гражданском браке. Стоит отметить, что данный вопрос ошарашил знаменитость, которая не знала, как прокомментировать такую новость. Ким сообщила, что и сама ничего не знает, так как Кайли ведёт очень скрытный образ жизни.

Также Кардашьян сообщила, что и сама теперь очень заинтересовала узнать правду, а потому сама лично и спросит об этом младшую сестру. Напомним, что в Instagram Дженнер неоднократно называла своего возлюбленного мужем.