«Война бесконечности» вырвалась вперед «Лиги справедливости» и «Титаника»

«Война бесконечности» перешагнула двухмиллиардный порог кассовых сборов, а в домашних показателях обогнала «Лигу справедливости» и «Титаник».

Третий эпизод «Мстителей» собрал в прокате в Северной Америке 660 миллионов долларов, побив таким образом рекорд шедевра Джеймса Кэмерона, сборы которого в свое время составили 659 миллионов. И уж тем более далеко до «Войны бесконечности» его конкурентам из «соседней» Вселенной – «Лига справедливости» закончила прокатный показ с результатом в 657 миллионов долларов. При этом у «Мстителей 3» все еще сохраняется шанс превысить рекорд «Титаника» и в мировом прокате. Сейчас в его «копилке» 2,06 млрд. долларов, а лирическая песнь любви в последние часы затонувшего океанского исполина финишировала со сборами в 2,185 млрд. долларов. При этом «Война бесконечности» все еще идет на больших экранах не только в Америке, но и в Китае – там блокбастер будут показывать еще до середины июля.

Напомним, «Войну бесконечности» назвали самым кассовым проектом Marvel. Уже в первые сутки на экранах фильм заработал 39 миллионов. А вообще в рейтинге самых кассовых фильмов он занимает четвертую строку. Первую тройку составляют «Звездные войны: пробуждение силы», «Аватар» и «Черная пантера».