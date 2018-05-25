Джим Керри сыграет злодея в блокбастере о ежике Сонике

Джим Керри скоро вновь появится на больших экранах, причем в роли гениального злодея. Компания SEGA анонсировала на 2019 год выход нового детища Paramount Pictures – полнометражного фильма по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog.

Предполагается, что будущий блокбастер соединит в себе анимационную и игровую составляющие. Керри сыграет в нем антипода ежа Соника – ученого доктора Роботника, показатель IQ которого превышает 300 единиц. Также в главных ролях должны появиться Джеймс Марсден («Трасса 60», «Лофт», «Мир Дикого Запада») и Тика Самптер («Солт», «Саутсайд с тобой»). Режиссером новой ленты станет Джеф Фаулер – обладатель «Оскара» за мультфильм «Головорез». Продюсиром картины будет Тим Миллер, который успешно поработал в команде первой части «Дэдпула».

Некоторые критики считают, что экранное воплощение истории Соника станет прекрасной возможностью для Джима Керри вернуться на голливудский Олимп. Звезда «Маски» и «Шоу Трумана» не раз доказывал свою актерскую многогранность, однако в последние годы ему так и не удалось сыграть ни одной значимой и яркой роли.