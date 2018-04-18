Вин Дизель показал, как готовится стать супергероем

Вин Дизель показал поклонникам, как упорно он готовится к съемкам в новом блокбастере «Бладшот». В своем Instagram актер выставил фото своей тренировки тренажерном зале.

«Бладшот» станет экранизацией комиксов издательства Valiant о солдате, который получает суперспособности после смертельного ранения и исцеления с помощью секретных нанотехнологий. Кроме Дизеля в картине зрители увидят Майкла Шина, Эйзу Гонсалеса и Сэма Хьюэна. Режиссером картины станет Дэйв Уилсон, известный работой над сериалом «Отец Браун» для телевидения. Кстати, для него «Бладшот» станет первым полным метром.

По словам Дизеля, работа над фильмом стартует уже через месяц. Когда он выйдет на экраны, пока не известно, хотя эксперты полагают, что раньше 2020 года премьера вряд ли состоится.

Напомним, недавно стало известно, что Джим Керри заканчивает переговоры об участии в экранизации видеоигры о еже Сонике. Актеру предстоит воплотить на экране злого гения – доктора Роботника. Критики полагают, что в случае успеха ленты эта роль поможет 56-летнему комику вернуться в топ голливудских актеров.