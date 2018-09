Сильвестр Сталлоне вскоре снова станет Рэмбо

О скором старте новой части культовой картины рассказал сам знаменитый актер – в своем Instagram он опубликовал фото Рэмбо, а короткое сообщение о начале работы закончил излюбленной фразой своего героя «Ничто не закончено!» (Nothing is over).

Известно, что в новом фильме Слаю в образе ветерана Вьетнама придется вызволять соседскую девушку из лап мексиканского преступного картеля, который промышляет работорговлей.

СМИ сообщают, что в новой картине Сталлоне не только сыграет главного героя, но, скорее всего, поучаствует в написании сценария и поработает одним из продюсеров. А его сопродюсером называют Ави Лернера – он уже работал в команде «Рэмбо» на съемках 4 части. Кого зрители увидят в других заглавных ролях, пока не известно.

Снимать нового «Рэмбо» будут в Болгарии и на Тенерифе (Канарские острова), а также в Лондоне.

Первый фильм о Рэмбо вышел на экраны в 2008 году и имел бешеный успех: при производственном бюджете в 15 миллионов он принес создателям более 125 миллионов долларов.