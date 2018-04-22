Сталлоне задумал фильм о Джеке Джонсоне

Сильвестр Сталлоне, известный не только как актер, но и как кинорежиссер, берется за новый проект. Его главным героем станет первый темнокожий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джек Джонсон.

Сообщается, что над фильмом будут работать компания самого Сталлоне Balboa Productions, а также Metro Goldwyn Mayer. Кто исполнит роль чемпиона, пока не известно.

Джек Джонсон выиграл чемпионский титул в 1908 году после боя с Томми Бернсом. Эта победа даже вызвала массовые беспорядки, организованные расистами в южных штатах США.

В 1913 году боксер был осужден за незаконный перевоз женщины через границу одного штата в другой (так называемый закон Манна). Он должен был провести в тюрьме год и один месяц, но бежал в Канаду. Спустя несколько лет, в 1920-м, Джонсон вернулся в страну и провел в камере 10 месяцев.

Дональд Трамп своим указом 24 мая этого года посмертно помиловал боксера. На церемонии подписания указа присутствовал Сталлоне и знаменитый боксер в тяжелом весе, британец Леннокс Льюис.

Ранее Сталлоне признавался, что именно Джек Джонсон был прототипом Аполло Крида в фильмах о Рокки.