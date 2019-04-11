Сталлоне все еще крут: в сети появился трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Фильм снят по одноимённому роману Дэвида Моррелла. Само название возвращает зрителей к первому фильму франшизы, который носил название «Первая кровь». Пока неизвестно, станет ли эта картина последней. Сам Сталлоне заявлял, что больше не вернется к исполнению этой роли.

Предыдущая часть вышла в 2008 году тогда ветеран вьетнамской войны вернулся на ранчо к своему отцу в Аризону. События пятого фильма будут развиваться в этом же регионе. По сюжету Джон Рэмбо страдает от посттравматического расстройства. Старая знакомая просит помочь в поиске своей внучки, которую похитила мексиканская мафия. Чтобы найти девушку герой отправляется в Мексику. На границе он встречается с представителями наркосиндиката и секс-трафика.

Фильм выйдет в прокат 19 сентября 2019 года. В картине также снялась звезда испанского кино Пас Вега. Первый фильм о Джоне Рэмбо, ветеране войны во Вьетнаме, вышел в 1982 году и назывался «Рэмбо: Первая кровь». Тогда на роль Рэмбо планировались Джон Траволта, Дастин Хофман, Аль Пачино и Клинт Иствуд. Премьера предыдущей картины серии прошла в 2008 году.