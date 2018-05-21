Тимоти Шаламе сыграет заглавную роль в новой «Дюне»

22-летний оскаровский номинант Тимоти Шаламе заканчивает переговоры об участии в новой экранизации культового романа Френка Херберта «Дюна». Съемки проекта должны начаться в 2019 году.

Как сообщают западные СМИ, Шаламе предстоит сыграть в картине заглавную роль – предводителя клана Атрейдесов Пола. Именно он с помощью аборигенов планеты Арракис, называемой Дюна, должен стать императором и провидцем, угрожая уничтожить единственный во вселенной источник межзвездных путешествий.

В 1984 году «Дюну» уже пытался экранизировать Дэвид Линч. Главную роль тогда сыграл Кайл Маклахлен. Этот проект называли культовым, однако он с треском провалился в широком прокате. Не помогли даже несколько версий монтажа, в результате которых в фильме появилось несколько доснятых сцен. Создатели фильма не смогли даже вернуть средства, вложенные в производство.

На этот раз режиссерское кресло по решению компании Legendary займет Дени Вильнев («Прибытие»). Ранее стало известно, что он планирует снять «Дюну» в двух частях. При этом работа над первым фильмом займет около двух лет.