Брэдли Купер снова сыграет у Клинта Иствуда

В СМИ появилась информация, что Брэдли Купер снова будет играть у режиссера Клинта Иствуда – на этот раз в фильме о престарелом наркокурьере.

В основе нового фильма легендарного Клинта Иствуда – реальная история 80-летнего Лео Шарпа, который прославился как преуспевающий овощевод и самый старый наркокурьер в мире. В 2011 году его задержали на границе США, когда старик пытался провести через границу партию кокаина стоимостью в 3 миллиона долларов по заказу мексиканского наркокартеля «Синалоа».

Правда, в фильме у главного героя будет другое имя и жизненные обстоятельства. Он окажется на грани выживания из-за проблем с бизнесом, а, став водителем, будет использоваться в качестве курьера вслепую.

Планируется, что сам Иствуд сыграет главную роль, а Куперу, скорее всего, достанется роль стража правопорядка, который будет охотиться за престарелым курьером. СМИ сообщают, что переговоры об участии Брэдли Купера в картине все еще не закончены.

Известно также, что Клинт Иствуд будет работать на съемочной площадке новой картины в трех ипостасях – режиссера, актера и продюсера.