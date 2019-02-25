Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались

Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.





У 33-летней модели и 44-летнего актера есть двухлетняя дочь, который зовут Леа де Сейн, она родилась в марте два 2017 года. На данный момент еще неизвестно, с кем остается дочка. Звездная парочка уже давно не живут в месте, но их дочь при этом чаще проводит время с отцом.



В СМИ появилась информация, что во главе этого разрыва стала Леди Гага, однако это не правда, по словам эпатажной певицы, она уже успела отреагировать на эти лживые слухи на своей странице в социальной сети. После выхода в свет фильма «Звезда родилась» во всем мире начали думать, что между актером и певицей завязались отношения, особенно такое мнение утвердилось после того, как они романтично выступили на вручении премии «Оскар».



Источник MTO News сообщает, что на самом деле причиной разрыва отношений стала Ирина Шейк, она часто в последнее время публиковала у себя в Instagram откровенные собственные снимки. Российская модель привыкла жить открыто, в то время, как актёр Брэдли Купер всегда хотел держать свои отношения в тайне, в дали от журналистов и папарацци.