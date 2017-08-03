Прошла премьера фильма "Тренер"

Данила Козловский в одном лице известный и талантливый актер, недавно состоявшийся, как режиссер и продюсер. 12 апреля прошла премьера его первого фильма «Тренер».

В нем Данила и сыграл главную роль и выступил режиссером. В широком прокате фильм покажут только с 19 апреля, но картина уже привлекла к себе множество взглядов и набрала бешеную популярность.

Актер отметил, что больше всего он гордится и благодарен людям, которые помогли ему в создании данной киноленты. И сообщил, что это не последний раз он выступал в роле режиссера, что сейчас у него находится в разработке несколько сценариев.

Поклонники актера с нетерпением ждут показа фильма. Они надеются, что «Тренер» сыграет весомую роль как в российском кинематографе, но и в жизни самого Козловского.