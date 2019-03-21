Сейчас актер занят работой над кинопроектом, раскрывающим «принципиально другой взгляд» на Чернобыльскую аварию.

Данила Козловский заявил об исключительной ценности своего фильма, подчеркнув, что его ничуть не пугают возможные сравнения его будущей работы с сериалом «Чернобыль» от HBO. В данный момент российский актер, режиссер и продюсер работает над собственным фильмом, в котором он хочет изложить свою версию произошедшей катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Козловский отметил, что он уже ознакомился с сериалом от HBO, добавив, что считает его «большой работой» и относится к нему с «большим уважением».

Данила Козловский отметил, что две этих работы в любом случае будут сравниваться, ведь от этого никуда не уйдешь. Тем не менее, режиссер добавил, что «все познается в сравнении». Козловский объявил, что оно не даст никакого объективного вывода от просмотра, ведь, по его словам, российская версия принципиально различается по сравнению с любой другой.

«У нас принципиально другой взгляд и другие интонации», - так выразился по этому поводу Данила Козловский. Стоит отметить, что на пресс-конференции его фильма он отметил, что съемки могут быть завершены уже в конце лета.

Снимать фильм будут в Курчатове на 5 энергоблоке Курской АЭС, который никогда не функционировал. Также Данила Козловский добавил, что первоначальное название его фильма «Светлая вода» планируется изменить и на текущий момент команда создателей проекта находится в поисках нового. Напомним, что премьера мини-сериала «Чернобыль» от HBO состоялась в мае. Эта работа на сегодняшний день занимает лидирующую позицию среди самых выдающихся проектов в истории.