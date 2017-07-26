Кармен Электра приедет «фестивалить» во Владивосток

21 сентября во Владивостоке стартует ежегодный кинофестиваль «Меридианы Тихого», в гостях у которого организаторы ждут 180 именитых гостей из 50 стран мира.

Одной из VIP-гостей кинофорума станет американская кинодива и звезда PlayBoy Кармен Электра («Очень страшное кино», «Городские девчонки»). Об этом рассказал генеральный директор «Меридианов» Ефим Звеняцкий.

Также известно, что президентом фестиваля в этом году будет Александр Роднянский – продюсер и режиссер, трижды награжденный премией «Ника» и входящий в состав американской киноакадемии. А одним из членов жюри станет Алексей Герман – младший. Организаторы кинофестиваля сейчас отбирают фильмы, которые планируют показать в конкурсной программе и вне конкурса. Участвовать в «Меридианах Тихого» изъявили желание авторы более тысячи картин из 92 сран.

Уже известно, что фильмом – открытием станет лента Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Закроется форум картиной Ольги Зуевой «На районе», заглавную роль в которой сыграл Данила Козловский.