Кинофестиваль в Венеции откроет фильм о покорении Луны

Сегодня открывается юбилейный, 75-й кинофестиваль в Венеции. Его жюри в этом году возглавит всемирно известный режиссер Гильермо дель Торо.

В конкурсном показе участвует 21 фильм. В числе их создателей – такие мэтры, как братья Коэн, Майк Ли, Дэмьен Шазелл. Кстати, именно фильм последнего «Человек на Луне» с Райаном Гослингом покажут на открытии кинофорума.

Покажут в Венеции и российский фильм – «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова заявлен в фестивальной программе «Горизонты». А вне конкурса зрители смогут увидеть «Акварель» Виктора Косаковского.

Также вне конкурса планируют показать боевик «Закатать в асфальт» с поистине звездным актерским составом. В картине снялись Мэл Гибсон, Джуд Лоу, Жюльетт Бинош, Натали Портман и другие звезды.

Почетные награды фестиваля за личный вклад в кинематограф в этом году планируют вручить актрисе Ванессе Редгрейв и режиссеру Дэвиду Кроненбергу.