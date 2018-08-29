Альфонсо Куарон увезет из Венеции Золотого льва

В своей автобиографической ленте «Рим» мексиканский режиссер выступил еще и в качестве сценариста, продюсера и монтажера. А создавался фильм – победитель Венеции при поддержке стримингового гиганта Netflix.

В этом году в Венеции вручили сразу двух Серебряных львов – обладателями заветных статуэток стали вестерн «Братья Систерс» от француза Жака Одиара и придворная английская история «Фаворитка», которую снял грек Йоргос Лантимос.

Кубок Вольпи (награда за лучшую роль) в мужской номинации получил Уиллем Дефо за роль Ван Гога, а в женской – Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну Стюарт в «Фаворитке».

Награду из Венеции привезут и российские кинематографисты. Наталья Кудряшова получила приз за лучшую роль в конкурсе «Горизонты» - он считается вторым по значимости после основной программы в Венеции. Кстати, представленный в «Горизонтах» фильм «Человек, который удивил всех» стал единственной русской картиной на фестивале.

25 октября отмеченный в Венеции фильм выйдет на экраны российских кинотеатров.