Власти Венеции вынесли постановление «о платном въезде в исторический центр города»

«Мера была принята в качестве эксперимента, но мы надеемся, что вынесенное постановление (задействованное с первого мая) принесёт развитие в направление «цивилизованного туризма» в Венеции. И если принятая мера будет эффективна, то за ней последует ввод дифференцированной платы» утверждает член Коммунального совета Венеции Джованни Джусто.

Одной из достопримечательностей в историческом районе является «Жемчужина Средиземноморья», так вот с каждого туриста желающего оценить красоту «культурно-исторического объекта» будет взиматься плата в три евро (с 1-го мая). При возможной в дальнейшем дифференцированной плате сумма возрастёт до 10 евро.

Уроженцев Венеции и жителей области принятая мера не касается. Всего в постановление вошли 22 категории льготников.