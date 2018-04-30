Селфи оказались под запретом на Каннском фестивале

Красная дорожка Каннского кинофестиваля – не место для селфи. Такое решение приняли организаторы мирового кинофорума, который вчера начал свою работу во Франции.

На пресс-конференции Тьерри Фремо, программный директор фестиваля, заявил, что гости съезжаются в Канн не для того, чтобы любоваться собой, а чтобы познакомиться с новым кино. Он также добавил, что любители сделать селфи создают заторы и мешают проходу других гостей. В результате даже приходится сдвигать график начала мероприятий.

Кроме того, в этом году в Каннах было решено перенести пресс-показы конкурсных фильмов со дня премьеры на более поздний срок. По словам организаторов, это убережет членов жюри от влияния высказываний прессы об участниках конкурса.

Напомним, в 2015 году в Каннах уже запрещали делать селфи. Тогда месье Фремо заявил, что в такие моменты звезды выглядят особенно отвратительно.

В том же году на фестивале разразился громкий «обувной» скандал, когда охрана не пустила на показ нескольких женщин в обуви без каблуков. В знак протеста в 2016 году голливудская дива Джулия Робертс вышла на красную дорожку Канн босиком.