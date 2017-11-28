В Таджикистане двух девушек убило селфи

В Таджикистане две девушки погибли из-за желания сделать селфи возле реки Сурхоб.

Это случилось 28 апреля в Раштском районе. Две молодые девушки (одна 19 лет, вторая 15 лет) хотели сделать селфи у реки. В результате старшая девушка подскользнулась и упала вниз в горную реку. Ее подруга отправилась спасать ее, однако тоже не выжила. Их тела достали из реки и отправили на экспертизу.

Похожая ситуация произошла в Бразилии в штате Пиауи. Там три подруги зашли на железнодорожный мост На этом месте они хотели сделать селфи. Однако в момент фотографирования мост начал обрушиваться в том месте, где они стояли. Девушки (одной 22 года, второй 16 лет, третьей 15 лет) упали с высоты примерно в 10 метров. Они получили травмы. В это время на мосту находились еще пять человек. Известно, что они остались целы и невредимы в результате происшествия.