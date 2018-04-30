Селфи с летальным исходом: Россия оказалась второй в мире

Россияне занимают второе место в мире среди несчастных случаев во время селфи. Такое исследование проделали во Всеиндийском институте медицинских наук. Сотрудники посчитали, что за период 2011 – 2017 гг зафиксировано 259 летальных исходов при попытке сделать эффектное фото. Ученые предупреждают, что это количество гораздо меньше от реальных показателей, потому что во многих ситуациях не фиксируется «смертельное» селфи. Индия лидирует в печальной статистике, а США находится на третьем месте.

Несмотря на то, что фотографировать себя предпочитают женщины, большинство погибших были мужчины, как правило, до 30 лет. Это объясняется попытками сильного пола сделать не просто снимок, а селфи в труднодоступном, опасном месте: шпиль небоскреба, крыша поезда, вершина горы и др.

Индийские ученые выражают обеспокоенность такой тенденцией и предлагают ввести наказание за селфи в популярных, но опасных туристических местах. Это поможет спасти многие жизни, ведь при попытке сделать уникальный снимок, человек перестает трезво оценивать опасность.