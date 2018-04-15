Новый фильм об Индиане Джонсе выйдет в 2021 году

Премьеру нового фильма о приключениях Индианы Джонса отодвинули еще на год. Выход картины назначен на июль 2021 года. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на кинокомпанию Disney.

Неофициально называется и причина переноса релиза – ей стали проблемы с окончательным вариантом сценария. Изначально его должен был написать Дэвид Кепп, который был соавтором «Королевства хрустальных черепов». Однако позже стало известно, что основу для нового фильма пишут другие авторы, в числе которых по слухам и Джонатан Каздан. Он – сын Лоуренса Каздана, который был одним из авторов сценария самого первого фильма о докторе Джонсе.

Главную роль в картине по-прежнему исполняет Харрисон Форд. Кстати, 13 июля актер празднует свой день рождения. Так что выход фильма будет своеобразным подарком на его 79-й день рождения.

Режиссер пятой части также неизменен – картину снимет Стивен Спилберг. Ранее появилась информация, что работу над фильмом он начнет в апреле 2019 года в Великобритании.

Стоит отметить, что информация о переносе выхода новой части эпопеи неугомонного археолога появлялась и раньше. Изначально ее планировалось представить уже в 2019 году. Потом дату вероятной премьеры перенесли на 2020 год.

Первый фильм об авантюрных приключениях профессоре археологии Индианы Джонса вышел на экраны в 1981 году. «В поисках утраченного ковчега» был чрезвычайно популярен. В год премьеры фильм получил 5 наград кинопремии «Оскар».